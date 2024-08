Quadrelle: Dichiarazione del Sindaco Simone Rozza

Il sindaco di Quadrelle, Dr. Simone Rozza, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità, condanna con fermezza l’episodio di violenza che ha visto un ragazzo picchiato e minacciato dai suoi coetanei nel vicino Comune di Sirignano. Questo atto di brutalità ci colpisce profondamente e ci ricorda quanto sia fondamentale combattere ogni forma di violenza, promuovendo al contempo una cultura del rispetto e della solidarietà tra i giovani.

Il nostro compito, come amministratori e cittadini, è quello di garantire un ambiente sicuro e rispettoso, dove ognuno possa sentirsi protetto e valorizzato. Non possiamo tollerare che simili episodi accadano nelle nostre comunità.

Esorto l’intera comunità a collaborare attivamente per prevenire simili episodi in futuro. Solo unendo le forze, possiamo costruire un contesto sociale in cui la violenza non trovi spazio e in cui prevalgano i valori della comprensione e della convivenza pacifica.

Siamo vicini al ragazzo e alla sua famiglia, che fino a qualche mese fa erano nostri concittadini, e assicuriamo loro il nostro pieno supporto in questo momento difficile. Faremo di tutto per garantire una maggiore sicurezza e per evitare che tali episodi si ripetano, affinché tutti possano sentirsi al sicuro nelle nostre comunità.