Anche Altavilla Irpina si tinge di rosa

Domenica 14 settembre anche Altavilla Irpina ha indossato i colori della prevenzione con la prima edizione locale della Camminata Rosa, spin off della storica manifestazione avellinese ideata dal dottor Carlo Iannace. La comunità si è radunata alle 17 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta, dove il parroco Don Livio Iannaccone ha impartito la benedizione, prima di incamminarsi in corteo verso la sede comunale. Durante il percorso è stato vissuto un momento di preghiera in onore di Sant’Agata, protettrice delle donne operate al seno. Voluta dall’assessore Rita Tirri, l’iniziativa ha visto decine di cittadini sfilare indossando un segno rosa, colore simbolo della prevenzione oncologica. La sede comunale, illuminata anch’essa di rosa per l’occasione, ha accolto i partecipanti come segno di vicinanza e sostegno al messaggio della giornata. Grande entusiasmo e partecipazione hanno reso la manifestazione un appuntamento significativo per l’intera comunità, portando nel cuore del borgo lo spirito di solidarietà e speranza che da anni caratterizza la Camminata Rosa. (A.S.)