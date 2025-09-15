AVELLA. Rissa e accoltellamento in un bar. Trentacinquenne finisce in ospedale

Intorno alla mezzanotte, ad Avella, si è verificata una rissa tra alcuni ragazzi, degenerata in un accoltellamento. La lite è esplosa all’interno di un bar poco distante dalla piazza Convento, dove era in corso l’ultima serata dei festeggiamenti patronali con una serata danzante dedicata ai giovani.

Ad avere la peggio un uomo ultratrentenne del posto, colpito con un fendente al fianco. Soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Avellino, è stato medicato con quattro punti di sutura e subito dimesso.

Sui fatti indagano i carabinieri della compagnia di Baiano, che hanno già identificato i giovani coinvolti, il ferito di Avella e gli altri sempre del mandamento baianese, già ascoltati in caserma. Restano da chiarire i motivi che hanno scatenato la violenta lite.