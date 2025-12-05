Aggressione al Metropark di Napoli: OR.S.A. chiede sicurezza e presìdi al capolinea bus

COMUNICATO STAMPA

Oggi pomeriggio presso il Metropark, il punto di stazionamento degli autobus, nelle immediate adiacenze della stazione di Napoli Centrale, sull’autobus di AIRCAMPANIA, con partenza prevista per Foggia, alle ore 16.00 per Foggia, durante la procedura di carico dei passeggeri e salito un extracomunitario, palesemente ubriaco. Alla richiesta da parte dell’autista del biglietto ha iniziato ad aggredirlo verbalmente, cercando di colpirlo con una testata. Un agente di polizia municipale in servizio presso un Comando nella provincia di Napoli, presente sul bus, è intervenuto per cercare di calmarlo, ma questi ha aggredito anche il vigile mettendogli le mani al collo stringendo con forza e tutto questo davanti ad altri passeggeri.

Quando l’agente della polizia municipale è riuscito a divincolarsi, ha allertato le forze dell’ordine, che pur essendo intervenute prontamente, non sono riuscite a fermare l’aggressore che intanto si era dato alla fuga, non senza aver urlato parole offensive dei confronti dell’agente e dell’autista..

Eventi di questo tipo sono oramai all’ordine del giorno, aggressioni verbali e fisiche, prepotenze, soprusi… ma la situazione più paradossale è che l’autista oltre a dover gestire (e subire) l’attacco, più o meno violento, deve anche sentirsi rinfacciare il ritardo in partenza da quei viaggiatori, fino a quel momento inerti e muti testimoni.