Baiano, auto finisce contro il cancello di un’abitazione: paura sulla Nazionale delle Puglie. Due ragazze ferite

Ancora un incidente stradale a Baiano lungo la Statale 7 Bis, meglio conosciuta come Via Nazionale delle Puglie. Il sinistro si è verificato intorno al 7 di oggi, nella pericolosa curva all’incrocio tra la strada provinciale Avella-Baiano e Corso Garibaldi.

Per cause ancora in corso di accertamento, la conducente di un’autovettura, Fiat Cinquecento, ha perso il controllo del mezzo, terminando la corsa contro il cancello di un’abitazione situata a pochi metri dalla carreggiata. L’impatto è stato violento e ha provocato ingenti danni alla struttura privata. La conducente e la trasportata sono state soccorse dal 118 e trasportate al Pronto Soccorso, dopo essere state recuperate dai Vigili del Fuoco perché rimaste incastrate nell’abitacolo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il veicolo incidentato. Presenti anche i carabinieri della stazione di Avella, che hanno gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.

Fortunatamente non si registrerebbero conseguenze gravi per le persone coinvolte, ma resta alta la preoccupazione dei residenti per un tratto stradale considerato particolarmente pericoloso.

Si tratta infatti del secondo incidente in pochi giorni nella stessa zona, episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza lungo uno degli snodi più trafficati del Baianese.