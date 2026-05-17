Juve Stabia-Monza 2-2, semifinale playoff dal sapore amaro: sfuma nel finale una vittoria che sembrava fatta

CASTELLAMMARE DI STABIA – Finisce con un pareggio carico di rimpianti la semifinale playoff d’andata tra Juve Stabia e Monza. Al “Romeo Menti” le Vespe impattano 2-2 al termine di una gara intensa, emozionante e ricca di colpi di scena, lasciando grande amarezza tra i tifosi gialloblù che fino a pochi minuti dalla fine avevano assaporato una vittoria preziosissima.

La squadra di mister Abate aveva infatti costruito con merito il doppio vantaggio nella ripresa grazie alle reti di Mosti e Okoro, trascinando lo stadio verso un successo che sembrava ormai in cassaforte. Poi, però, la reazione del Monza e le reti nel finale di Carboni e Delli Carri hanno cambiato il volto della serata.

Una Juve Stabia coraggiosa e brillante

Davanti a un “Menti” gremito e trascinato dall’entusiasmo del pubblico stabiese, la Juve Stabia ha giocato una partita di grande personalità contro un avversario costruito per il salto di categoria.

Dopo un primo tempo equilibrato e combattuto, la gara si accende nella ripresa. Al 57’ è Mosti a sbloccare il match facendo esplodere lo stadio con il gol dell’1-0.

Le Vespe continuano a spingere con intensità e qualità, mettendo in difficoltà la formazione brianzola. Al 68’ arriva anche il meritato raddoppio con Okoro, bravo a finalizzare una delle migliori azioni offensive dei gialloblù.

In quel momento il pubblico di casa inizia a credere davvero nella vittoria e in un vantaggio importante da difendere nella gara di ritorno.

La rimonta del Monza e la delusione finale

Il Monza, però, conferma tutta la propria esperienza e qualità tecnica. Al 77’ Carboni riapre il match riportando i brianzoli in corsa e aumentando la pressione negli ultimi minuti.

La Juve Stabia prova a resistere, ma all’89’ arriva la doccia fredda: Delli Carri firma il gol del definitivo 2-2 gelando il “Menti” e trasformando l’entusiasmo dei tifosi stabiesi in grande delusione.

Al triplice fischio il sentimento dominante è soprattutto il rammarico. Per lunghi tratti della partita la Juve Stabia aveva dato la sensazione di poter compiere un passo decisivo verso la finale playoff, salvo poi vedersi sfuggire il successo proprio nel finale.

Sui social e fuori dallo stadio tanti sostenitori hanno espresso amarezza per un risultato che sembrava ormai conquistato, ma resta anche la consapevolezza di aver disputato una grande partita contro una delle squadre più forti del torneo.

Tutto aperto per il ritorno

Nonostante il pareggio e il rammarico finale, il discorso qualificazione resta completamente aperto. La Juve Stabia ha dimostrato di poter giocare alla pari contro il Monza e ora sarà chiamata a compiere un’altra impresa nella gara di ritorno.

Serviranno concentrazione, personalità e la stessa intensità mostrata nella gara d’andata per continuare a inseguire il sogno della finale playoff.

Tabellino

JUVE STABIA-MONZA 2-2

Marcatori: 57’ Mosti (JS), 68’ Okoro (JS), 77’ Carboni (M), 89’ Delli Carri (M)

Juve Stabia (3-5-2)

Confente; Diakitè, Giorgini, Bellich; Ricciardi (82’ Carissimi), Correia, Leone, Mosti (67’ Pierobon), Cacciamani; Gabrielloni (67’ Zeroli), Okoro (74’ Candellone).

Allenatore: Abate.

Monza (3-5-2)

Thiam; Carboni, Ravanelli (74’ Delli Carri), Birindelli; Paulo Azzi (61’ Bakoune), Obiang, Pessina, Hernani, Lucchesi; Cutrone (61’ Petagna), Dany Mota (74’ Caso).

Allenatore: Bianco.

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: Lucchesi (M), Mosti (JS), Pierobon (JS), Bakoune (M), Diakité (JS)

Espulsi: nessuno.