Casoria, muore a 16 anni dopo un malore: disposta l’autopsia

Tragedia nella serata di ieri a Casoria, dove un ragazzo di appena 16 anni, ha perso la vita improvvisamente mentre stava tornando a casa.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane aveva poco prima acquistato e consumato un gelato in una gelateria della zona. Poco dopo, mentre percorreva via Bologna, traversa di via Principe di Piemonte, sarebbe stato colto da un improvviso malore, accasciandosi sull’asfalto già privo di conoscenza.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare il sedicenne. Nonostante gli sforzi, però, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Casoria, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del decesso. Su disposizione della Procura di Napoli Nord, guidata dal procuratore Domenico Airoma, sono state sequestrate le vaschette dei gusti di gelato consumati dal giovane.

Disposto inoltre il sequestro della salma: sarà l’autopsia a stabilire cosa abbia provocato il tragico malore che ha stroncato la vita del 16enne.

La notizia ha profondamente colpito la comunità locale, sconvolta dalla morte improvvisa di un ragazzo così giovane.