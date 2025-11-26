ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledí, 26 Novembre 2025

S. CORRADO VESCOVO

—————————-



Settimana n. 48

Giorni dall’inizio dell’anno: 330/35

A Roma il sole sorge alle 07:14 e tramonta alle 16:41 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:38 e tramonta alle 16:42 (ora solare)

Luna: 12.07 (lev.) 22.05 (tram.)

Proverbio del giorno:

Dove manca natura arte procura

Aforisma del giorno:

Tutte le conquiste, finora raggiunte, e quelle progettate dalla tecnica per il futuro, vanno d’accordo col progresso morale e spirituale dell’uomo? In questo contesto l’uomo, in quanto uomo, si sviluppa e progredisce, oppure regredisce e si degrada nella sua umanità? Prevale negli uomini, “nel mondo dell’uomo”, che in se stesso è un mondo di bene e di male morale, il bene sul male? (Giovanni Paolo II)