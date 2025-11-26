“ACCADDE OGG”. 26 novembre 1895: Alfred Nobel firma il testamento che istituisce i Premi Nobel

Da Parigi nasce il riconoscimento più prestigioso al mondo, incluso il celebre Nobel per la Pace

Il 26 novembre 1895 segna una delle date più significative nella storia della cultura, della scienza e della diplomazia internazionale. In quel giorno, a Parigi, l’industriale e inventore svedese Alfred Nobel firmò il testamento che destinava la quasi totalità del suo patrimonio alla creazione dei Premi Nobel, riconoscimenti da assegnare annualmente a coloro che si fossero distinti nel progresso dell’umanità.

Nel documento, Nobel individuò cinque ambiti fondamentali per lo sviluppo civile e scientifico del mondo: Fisica, Chimica, Medicina, Letteratura e Pace. In particolare, il Premio Nobel per la Pace venne concepito per onorare «chi avesse lavorato per la fraternità tra i popoli, la riduzione degli eserciti e la promozione dei congressi di pace», anticipando di decenni la visione moderna della cooperazione internazionale.

Il primo Nobel per la Pace fu assegnato nel 1901 a Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa, e allo studioso pacifista Frédéric Passy, inaugurando una tradizione che negli anni ha coinvolto leader politici, organizzazioni umanitarie, attivisti e movimenti globali.

Il testamento di Nobel rappresentò un gesto rivoluzionario, soprattutto se letto alla luce della sua biografia: inventore della dinamite e imprenditore legato all’industria bellica, Nobel fu spesso accusato di aver contribuito alla diffusione di strumenti distruttivi. Proprio questa consapevolezza lo spinse a lasciare un’eredità capace di orientare l’umanità verso conoscenza, progresso e pace.

Oggi, a più di un secolo di distanza, i Premi Nobel restano il riconoscimento più prestigioso al mondo, simbolo di eccellenza, etica e responsabilità universale.