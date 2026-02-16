ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedí, 16 Febbraio 2026

S. GIULIANA VERGINE

—————————-



Settimana n. 08

Giorni dall’inizio dell’anno: 47/318

A Roma il sole sorge alle 07:04 e tramonta alle 17:44 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:23 e tramonta alle 17:51 (ora solare)

Luna: 6.42 (lev.) 16.41 (tram.)

Proverbio del giorno:

Febbraio nevoso, estate gioiosa.

Aforisma del giorno:

Vanità è ricercare le ricchezze, destinate a finire, e porre in esse le nostre speranze. Vanità è pure ambire agli onori e montare in alta condizione. Vanità è seguire desideri carnali e aspirare a cose, per le quali si debba poi essere gravemente puniti. (T. da Kempis)