ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedí, 16 Febbraio 2026

S. GIULIANA VERGINE
Settimana n. 08
Giorni dall’inizio dell’anno: 47/318
A Roma il sole sorge alle 07:04 e tramonta alle 17:44 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 07:23 e tramonta alle 17:51 (ora solare)
Luna: 6.42 (lev.) 16.41 (tram.)
Proverbio del giorno:
Febbraio nevoso, estate gioiosa.
Aforisma del giorno:
Vanità è ricercare le ricchezze, destinate a finire, e porre in esse le nostre speranze. Vanità è pure ambire agli onori e montare in alta condizione. Vanità è seguire desideri carnali e aspirare a cose, per le quali si debba poi essere gravemente puniti. (T. da Kempis)