ACCADDE OGGI. 16 febbraio 2005: entra in vigore il Protocollo di Kyoto, la sfida dell’Italia contro le emissioni

Il 16 febbraio 2005 segna una data storica per la tutela dell’ambiente: entra ufficialmente in vigore il Protocollo di Kyoto, il trattato internazionale promosso dalle Nazioni Unite con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra responsabili del cambiamento climatico.

L’accordo impegnava i Paesi industrializzati a diminuire le emissioni inquinanti rispetto ai livelli del 1990. Per l’Italia l’obiettivo fissato era ambizioso: ridurre del 6,5% le emissioni di CO₂ entro il 2010.

Tuttavia, i dati disponibili alla fine del 2003 evidenziavano già una situazione complessa. Le emissioni nazionali risultavano infatti aumentate di circa il 7% rispetto al 1990, segnalando quanto sarebbe stato difficile raggiungere i target stabiliti.

Il Protocollo di Kyoto rappresentò comunque un passaggio fondamentale nella cooperazione internazionale per contrastare il riscaldamento globale, introducendo strumenti innovativi come il mercato dei crediti di carbonio e politiche energetiche orientate alla sostenibilità.

A distanza di anni, quell’accordo resta un punto di riferimento nelle politiche climatiche mondiali e ha aperto la strada ai successivi impegni globali per la riduzione delle emissioni e la tutela del pianeta.