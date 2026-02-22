ALMANACCO DEL GIORNO. Domenica, 22 Febbraio 2026

I DI QUARESIMA

—————————-



Settimana n. 08

Giorni dall’inizio dell’anno: 53/312

A Roma il sole sorge alle 06:55 e tramonta alle 17:52 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:13 e tramonta alle 17:59 (ora solare)

Luna: 9.02 (lev.) 23.55 (tram.)

Proverbio del giorno:

Gennaio ingenera, febbraio intenera, marzo imboccia.

Aforisma del giorno:

Avete inteso che fu detto: Non commettere adulterio; ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. (Gesù)