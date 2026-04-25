“Fare il Bel Sito”, parte la corsa: Cafarelli punta su cultura e green economy

Con la presentazione della lista comincia ufficialmente l’avventura di “Fare il Bel Sito” in questa tornata elettorale. Il gruppo civico sostiene la candidatura di Manolo Cafarelli come sindaco di San Paolo Bel Sito alle elezioni comunali di maggio. L’ex sindaco dal 2010 al 2020 sarà affiancato da 12 candidati. Ricco il programma elettorale che vuole puntare sulle potenzialità artistiche, culturali e sociali del Bel Sito, oltre a presentare progetti innovativi su sanità ed economia green.

“Inizio questa avventura con uomini e donne liberi, talentuosi, con sogni e voglia di realizzarli – dichiaro Manolo Cafarelli – li ringrazio tutti. Punteremo sul bello che offre il nostro amato paese e offriremo ai cittadini progetti per il verde, la sanità, l’arte, la green economy. Nei prossimi giorni racconteremo tutte le nostre idee. Abbiamo bene in mente come fare il Bel Sito e cosa serve, ovvero visioni e progetti, reali e realizzabili”.

Ecco i candidati:

– CAVA BENEDETTO

– FRANZESE LUCIANO

– GALDI ROSA

– IOVINO FRANCESCO

– LANZARO MARIO

– LAURIA ANDREA

– LOMBARDI FRANCESCO

– MONDA ROSARIO

– NAPOLITANO ENRICO

– PANICO GENNARO

– SCALA ANTONIO

– SETTEMBRE ANNA