Al Vulcano Buono di Nola ottobre è il mese dedicato alla prevenzione: due weekend di visite specialistiche gratuite per tutta la famiglia

NOLA – Al Vulcano Buono di Nola ottobre è il mese della prevenzione: due weekend di visite specialistiche gratuite per tutta la famiglia. Sabato 4 e domenica 5 ottobre sono riservati ai bambini e ai ragazzi dai 7 ai 17 anni; sabato 18 e domenica 19 ottobre, in programma visite e consulenze gratuite per gli adulti. L’accesso è libero fino a esaurimento posti e tutte le prestazioni si erogheranno nelle aree allestite al piano terra dell’ingresso Positano.

Il Vulcano Buono, dunque, rinnova il suo impegno per la salute e il benessere della comunità con questa seconda edizione di un progetto che già a maggio scorso ha riscosso un notevole successo di partecipazione.

Le visite specialistiche per bambini e ragazzi hanno l’obiettivo di accompagnarli nella crescita con attenzione e cura. Le consulenze e i controlli per gli adulti, invece, mirano a sensibilizzarli alla prevenzione. In entrambi i weekend le visite saranno effettuate da un team multidisciplinare di specialisti.

L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con medici specialisti che operano all’interno di enti e strutture sanitarie di eccellenza, sia pubbliche che private, tra cui: Ospedale Santobono Pausillipon di Napoli; Ospedale Martiri del Villa Malta di Salerno; New Medical Center di Napoli; GELMACENTER, diagnostica per immagini di Cicciano; Ospedale della Pietà di Nola: Università della Campania “L. Vanvitelli”; Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli; Centro “Corporea”, fisioterapia posturale di Camposano; Centro “Medicina Più” di Palma Campania; Nuovo Centro FKT di Lauro; Acufenpro, con sede a Mondragone, Aversa e Napoli; Ospedale accreditato Villa dei Fiori di Acerra; Istituto Clinico Humanitas di Milano; Ordine dei Fisioterapisti di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta; Accademia della Scoliosi; ASL di Caserta; Istituto Clinico Humanitas di Milano.

L’iniziativa è aperta anche a minori e ad adulti con disabilità lievi. E’ necessario che siano accompagnati da un familiare o tutore, per garantire supporto durante le visite. E’ attivo anche un servizio navetta gratuito e su prenotazione da e per la stazione della Circumvesuviana di Nola e dalla Stazione Centrale di Napoli.

“Ottobre della prevenzione” ha il patrocinio della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, del Comune di Nola e dell’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana. Il programma completo e l’elenco delle prestazioni sono consultabili all’indirizzo www.vulcanobuono.it/ottobredellaprevenzione.