“Passatempi musicali: la canzone napoletana e il Vesuvio nell’Ottocento”

L’Associazione Vesuviani in Cammino presenta l’evento dedicato alla canzone napoletana di primo Ottocento, al territorio vesuviano ed ai rapporti con esso di Guglielmo Cottrau e Gaetano Donizetti, entrambi napoletani d’adozione, protagonisti della scena musicale europea del XIX secolo. La serata celebra anche il bicentenario della prima serie dei Passatempi musicali, raccolte di canzoni napoletane, ariette e musiche da ballo, pubblicate daGuglielmo Cottrau negli anni 1824-25.

Il musicologo Pasquale Scialò introdurrà e modererà ildibattito a cui prenderanno parte Raffaele Di Mauro, Mario Di Sapio e Massimo Distilo che offriranno approfondimenti storici e culturali sul tema.

Irene Scarpato e Gian Marco Libeccio eseguiranno dal vivo alcune melodie, tratte dai Passatempi musicali ed ispirate a località del Somma-Vesuvio.

Al termine saranno offerti “Assaggi di storia” a cura di Pasticceria Identitaria e Liquori Borbone, per unire musica, storia e tradizioni enogastronomiche.

L’evento si inserisce in un ciclo di iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale del territorio vesuviano, promuovendo la conoscenza delle sue tradizioni artische, storiche e culturali.

L’iniziativa è finanziata dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e dal Comune di Ottaviano, con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli e dei Comuni di Somma Vesuviana, Pollena Trocchia e Massa di Somma.



Data e ora: 26 settembre 2025, ore 18:00

Luogo: Palazzo Mediceo, Ottaviano (NA)