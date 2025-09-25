Avellino – Il 26 settembre in piazza per disarmare la città.

Avellino si prepara a vivere un appuntamento importante rivolto all’intera comunità del capoluogo. Venerdì 26 settembre, alle ore 18, da Piazza Libertà prenderà il via la marcia “Disarmiamo Avellino”, promossa da Libera insieme ad associazioni, cittadini e istituzioni. Il corteo attraverserà il centro cittadino per raggiungere Rione Mazzini e San Tommaso, con l’intento di unire simbolicamente le diverse anime della città in un cammino comune.

L’iniziativa nasce dalla volontà di richiamare l’attenzione su temi che toccano da vicino la vita quotidiana: la difesa del lavoro dignitoso, la lotta contro usura ed estorsione, il sostegno alle imprese locali e la necessità di restituire ai giovani spazi di incontro e crescita. Non soltanto un momento di testimonianza, ma l’avvio di un percorso più ampio che punta a costruire uno spazio permanente di partecipazione, capace di coinvolgere realtà sociali, istituzioni e semplici cittadini.

Gli organizzatori sottolineano come “Disarmiamo Avellino” non sia uno slogan, ma una scelta collettiva che vuole dare alla città nuovi strumenti di coesione e di impegno civile. La marcia, spiegano, rappresenta solo il primo passo di un cammino che mira a rafforzare i legami comunitari e a contrastare ogni forma di violenza e illegalità. Il 26 settembre sarà dunque una giornata significativa non solo per il messaggio lanciato, ma anche per la possibilità di aprire un confronto stabile sulle esigenze del territorio.

(Andrea Squittieri)