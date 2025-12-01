Ad Avella torna la campagna AIL: in vendita le Stelle di Natale per sostenere la ricerca

Avella – Anche quest’anno torna l’iniziativa solidale promossa dall’AIL, l’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, che nelle giornate del 5, 6, 7 e 8 dicembre porterà nelle strade di Avella la tradizionale vendita delle Stelle di Natale, simbolo della raccolta fondi destinata al sostegno della ricerca e dell’assistenza ai pazienti ematologici.

Una volontaria del territorio sarà presente in diverse postazioni cittadine per consentire ai cittadini di contribuire alla causa. Il contributo minimo richiesto per ogni pianta è di 15 euro. È possibile inoltre prenotare la propria stella in anticipo, contattando direttamente l’organizzatrice dell’iniziativa.

Le postazioni

La distribuzione delle Stelle di Natale inizierà giovedì 5 dicembre, con una postazione allestita davanti al negozio Big Bang in Via Carlo III, 11, attiva dalle 10:00 alle 18:00.

L’iniziativa proseguirà il 6, 7 e 8 dicembre, con un doppio appuntamento:

dalle 10:00 alle 16:30 sempre davanti al negozio Big Bang;

dalle 17:00 alle 00:00 presso la Pineta del Fusaro, nell’ambito dell’evento Christmas Vibes Weekend.

Un gesto simbolico carico di valore

La campagna AIL rappresenta da anni un punto di riferimento nel panorama delle iniziative solidali nazionali. La Stella di Natale, oltre ad essere un elemento decorativo tipico del periodo festivo, assume un significato che va oltre l’aspetto ornamentale: è un gesto che contribuisce concretamente a finanziare progetti di ricerca e servizi di supporto ai malati e alle loro famiglie.

L’organizzatrice ha espresso gratitudine verso la comunità avellana, che negli anni ha sempre mostrato partecipazione e sensibilità verso la causa, contribuendo alla riuscita dell’iniziativa.