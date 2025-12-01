Palma Campania, un museo a cielo aperto: continua il progetto “Palma è”

Un viaggio tra cultura e storia del territorio, tra curiosità e tesori nascosti, lungo il sentiero illuminato della conoscenza. Palma Campania offre un appuntamento fisso, già da qualche domenica, proponendo a quanti hanno voglia di calarsi nelle vicende del passato degli itinerari turistici d’eccezione: tutto questo si concentra nel progetto Palma è, ideato dalla società Michelangelo 1915 Editore e corroborato dalla collaborazione di varie associazioni locali e dal patrocinio morale garantito dall’Amministrazione Comunale.

«Si tratta di un’operazione culturale di promozione del territorio. – afferma Dino Lauri, amministratore della Michelangelo 1915 Editore – L’iniziativa contempla cinque tappe programmate ed è giunta ormai al suo quarto appuntamento: domenica 7 dicembre, insieme ad esperti e cultori di storia locale, andremo a “svelare” aneddoti e a visitare i luoghi storici dei palazzi di via Municipio».

E c’è da dire che Palma è sta diventando una tappa fissa per visitatori ed appassionati del nostro territorio, con presenze numerose ad ognuno degli appuntamenti precedenti e persone che arrivano da ogni dove, da Nola a Terzigno, da Pozzuoli a San Giorgio a Cremano, oltre ad un folto ed affezionato gruppo di palmesi.

«L’intento di questo progetto è quello di rendere Palma Campania un museo a cielo aperto, tra palazzi e opere d’arte. Per l’appuntamento del 7 dicembre, scendendo nel dettaglio, visiteremo la Chiesa del SS. Rosario e Corpo di Cristo, la Tipografia Della Corte, il Palazzo Cassese, il Palazzo Vincenzo Lauro, la casa municipale e l’adiacente giardino in cui si trova ubicato il Monumento ai Caduti, quindi il Palazzo Lanzara, il Palazzo Cassese ed il Palazzo Santorelli».

La visita guidata, in occasione della quale sarà offerta ai presenti un una guida illustrativa e un libro sulla storia della Famiglia Santorelli proseguirà poi – sempre su via Municipio – ammirando il Palazzo Biagio Lauro, l’Edificio Scolastico, il Palazzo Cervo/Allocca ed il Palazzo Sodano, fino a giungere al Vicoletto Russo, dove si trova il Palazzo Vincenzo Russo, casa natale dell’illustre patriota palmese, martire della Rivoluzione Napoletana del 1799.

«Abbiamo riscontrato in molti il grande desiderio di conoscere e di apprendere gli eventi passati che hanno determinato le fasi storiche di Palma Campania, oltre ai vari personaggi illustri che l’hanno animata e trasformata nell’arco dei decenni», ha concluso Lauri.

La rassegna culturale Palma è rappresenta dunque un’occasione unica per chi desidera aprire un varco temporale e così apprendere qualcosa in più dal passato. L’iniziativa proseguirà ancora la sua appassionante avventura, prevedendo un’ulteriore e conclusiva tappa, prevista per domenica 21 dicembre.