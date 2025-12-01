Grottolella (AV) – Una mattinata dedicata ai cani e al loro benessere.

Il Comune di Grottolella, da tempo impegnato nella tutela degli animali e nella promozione di buone pratiche di convivenza, organizza un incontro pubblico in collaborazione con l’associazione Roxie Dog per sensibilizzare cittadini e proprietari sul valore dell’educazione cinofila. L’appuntamento è previsto per domenica 7 dicembre alle ore 10:00 in Piazza Municipio.

Ospite della giornata sarà la Dottoressa Rosa Iannaccone, esperta in comportamento animale, che guiderà i partecipanti in un percorso dedicato alla relazione tra cane e proprietario. Al centro dell’incontro ci saranno i principi fondamentali dell’educazione del cucciolo, la corretta socializzazione, la gestione delle abitudini in casa e in strada, e l’importanza di una comunicazione chiara e coerente per favorire fiducia e armonia.

Accanto agli approfondimenti teorici, la mattinata offrirà anche dimostrazioni pratiche e uno spazio per domande e curiosità del pubblico. Saranno inoltre disponibili consulenze individuali gratuite con la Dottoressa Iannaccone, prenotabili per affrontare eventuali difficoltà educative o comportamentali dei propri animali.

L’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale attraverso il Settore Sanità e il Settore Protezione Civile, punta a diffondere una cultura del rispetto e della responsabilità, promuovendo una convivenza serena tra i cittadini e i loro amici a quattro zampe. La partecipazione è aperta a tutta la comunità. (A.S)