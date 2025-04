“ACCADDE OGGI”. Il 9 aprile 1967 decollava per la prima volta il Boeing 737

Il 9 aprile 1967 decollava per la prima volta il Boeing 737, uno degli aerei destinati a fare la storia dell’aviazione commerciale. Il volo di prova, effettuato con successo, segnò l’inizio di una nuova era nei trasporti aerei.

Progettato per essere un velivolo a corto e medio raggio, il 737 ha conquistato il mercato per la sua affidabilità, economicità e capacità di adattamento. È stato scelto da centinaia di compagnie aeree in tutto il mondo e, con oltre 10.000 esemplari prodotti, è diventato l’aereo di linea più venduto nella storia dell’aviazione.

Il successo del 737 continua ancora oggi, con versioni sempre più moderne, come il 737 MAX, a testimonianza di un progetto vincente e in continua evoluzione.