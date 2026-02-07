Accadde oggi – 7 febbraio 1964: i Beatles conquistano l’America

Il 7 febbraio 1964 segna una data storica nella musica mondiale: i The Beatles arrivano per la prima volta negli Stati Uniti.

Lo sbarco all’aeroporto JFK di New York dà ufficialmente inizio alla cosiddetta British Invasion, il fenomeno culturale che avrebbe rivoluzionato per sempre il panorama musicale internazionale.

Accolti da migliaia di fan in delirio e da un’enorme attenzione mediatica, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr diventano in pochi giorni un vero e proprio caso di massa. Di lì a poco, la loro apparizione all’Ed Sullivan Show sarà seguita da oltre 70 milioni di telespettatori, consacrandoli come icone globali.

Da quel momento, nulla sarà più come prima: la musica pop e rock, la moda e il costume giovanile cambieranno volto, aprendo una nuova era culturale destinata a influenzare intere generazioni