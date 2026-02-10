ACCADDE OGGI. 10 febbraio 1986: al via il Maxiprocesso di Palermo contro Cosa Nostra

Il 10 febbraio 1986 segna una data fondamentale nella storia della lotta alla mafia in Italia. In quel giorno ebbe inizio a Palermo il Maxiprocesso di Palermo, il più grande procedimento giudiziario mai celebrato fino ad allora contro Cosa Nostra.

Il processo, che vide oltre 400 imputati, rappresentò una svolta storica nel contrasto alla criminalità organizzata, portando per la prima volta l’organizzazione mafiosa davanti alla giustizia come struttura unitaria e non come somma di singoli reati.

Il Maxiprocesso fu ideato dal magistrato Rocco Chinnici, assassinato dalla mafia nel 1983, e portato avanti dal pool antimafia che comprendeva, tra gli altri, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Fondamentali furono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare quelle di Tommaso Buscetta.

Celebrato nell’aula bunker dell’Ucciardone, il processo si concluse nel 1987 con centinaia di condanne, confermate in larga parte dalla Cassazione nel 1992. Un risultato che segnò un punto di non ritorno nella storia giudiziaria italiana e rafforzò il principio che la mafia può e deve essere sconfitta con gli strumenti dello Stato di diritto.