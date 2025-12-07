Contrada, allarme truffe telefoniche: il sindaco De Santis mette in guardia i cittadini

A Contrada (Avellino) cresce la preoccupazione per una serie di telefonate sospette ricevute da diversi residenti negli ultimi giorni. Secondo le segnalazioni, gli interlocutori si sarebbero presentati come presunti funzionari del Tribunale di Avellino, sostenendo l’esistenza di “bande di ladri attive in zona” e chiedendo informazioni personali sugli abitanti delle abitazioni contattate.

Una modalità che rientra nelle tipiche tecniche delle truffe telefoniche, finalizzate a ottenere dati sensibili o a sondare eventuali situazioni di vulnerabilità domestica.

Il sindaco Pasquale De Santis è intervenuto con una nota per rassicurare la popolazione e chiarire che né il Tribunale né i Carabinieri stanno effettuando alcun tipo di attività di questo genere. L’invito rivolto ai cittadini è di non fornire informazioni e di mantenere la massima prudenza.

In caso di chiamate anomale o insistenti, l’amministrazione comunale raccomanda di chiedere l’identità del presunto operatore e di avvisare tempestivamente il Comando dei Carabinieri di Baiano o la Caserma di Forino, così da permettere alle forze dell’ordine di verificare eventuali tentativi di raggiro.

Il Comune continuerà a monitorare la situazione, mentre si invita la popolazione a collaborare segnalando ogni episodio sospetto.