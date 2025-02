A Summonte, Borgo più bello d’Italia, arriva la fibra ottica di Open Fiber: incontro pubblico il 17 febbraio per presentare il Piano Banda Ultra Larga

A Summonte, Borgo più bello d’Italia, è già operativa la nuova rete in fibra ottica realizzata da Open Fiber per navigare sul web a 1 giga. Lunedì 17 febbraio alle ore 18:00, nell’aula consiliare del Comune, si svolgerà un incontro pubblico per presentare il progetto di copertura previsto dal Piano Banda Ultra Larga che raggiunge circa 500 unità immobiliari tra case, negozi, imprese e scuole. Tutto il centro storico, il borgo nuovo e la contrada Starze sono servite dalla rete ultraveloce.

Dopo i saluti del sindaco Ivo Capone, per l’azienda interverranno Fabio Melia, Valerio Martines (Relazioni con i media) e Gennaro Schisano (Area Delivery&Assurance) per illustrare i vantaggi della rete FTTH e le modalità di attivazione dei servizi di connettività già disponibili.

«Questa infrastruttura è un investimento strategico che migliorerà la qualità della vita dei nostri cittadini», dice il sindaco Capone. «Il progetto di cablaggio realizzato a Summonte testimonia l’impegno di Open Fiber per ridurre ulteriormente il