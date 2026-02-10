A Sperone torna la tradizionale Festa del Maio in onore di Sant’Elia Profeta

Sperone si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti della propria tradizione: la Festa del Maio di Sant’Elia Profeta 2026, un evento che unisce fede, folklore e identità popolare, coinvolgendo l’intera comunità.

Il ricco programma prenderà il via domenica 15 febbraio, con il raduno alle ore 6.00 in Piazza Luigi Lauro. Da qui partirà la spedizione verso il bosco di Arciano, a Baiano, per il tradizionale taglio del Maio. Al termine, il corteo farà ritorno verso Sperone. Nel pomeriggio, alle ore 15.00, il Maio arriverà in via dei Funari, dando inizio alla caratteristica sfilata per le strade del paese, che si concluderà al Piazzale Sant’Elia, dove l’albero verrà issato secondo rito.

La serata sarà animata da musica e balli folkloristici, accompagnati da una degustazione offerta dalla famiglia Napolitano, in occasione dell’apertura dello stand espositivo dedicato alla Festa del Maio in onore di Sant’Elia e Sant’Eliseo, realizzato da Antonino Napolitano. A chiudere la giornata, un suggestivo spettacolo pirotecnico.

I festeggiamenti proseguiranno giovedì 19 febbraio, con raduno alle ore 20.00 in Piazza Luigi Lauro e la tradizionale passeggiata per le vie del paese, accompagnata dalla banda musicale, in un clima di festa e partecipazione.

Il momento più atteso arriverà venerdì 20 febbraio, quando, al termine della Processione di Sant’Eliseo, presso il Piazzale Sant’Elia si terrà la storica Asta del Maio, seguita dall’accensione del Fucarone, simbolo di devozione e comunità.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, il programma serale del 15 febbraio sarà rinviato al 20 febbraio.

L’Associazione Festa del Maio Sant’Elia Profeta, con il patrocinio del Comune di Sperone, invita cittadini e visitatori a partecipare a questa celebrazione che rinnova, anno dopo anno, un patrimonio di tradizioni, fede e convivialità, augurando a tutti Buona Festa.