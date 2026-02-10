Sport e Scuola: l’Unicusano protagonista tra educazione e innovazione

Nell’ambito del progetto Sport e Scuolapromosso dall’Unicusano Avellino Basket, il club biancoverde sarà protagonista, mercoledì 11 febbraio, di due importanti iniziative dedicate agli studenti di Avellino, incontrando gli alunni del Liceo Scientifico Statale “Pasquale Stanislao Mancini” e dell’I.T.E. “Luigi Amabile”.

In mattinata, alle ore 10.00, Alessandro Grande, Lucas Fresno, Federico Mussini, Giacomo Dell’Agnello, coach Salvatore Formato ed Antonio Curcio saranno ospiti del Liceo Scientifico. L’incontro rappresenterà un’occasione significativa per dialogare con gli studenti sull’importanza sociale ed educativa dello sport di squadra, sia in ambito amatoriale che agonistico. Verranno approfonditi temi fondamentali per la crescita individuale, come la collaborazione, la disciplina, la gestione delle emozioni e il valore dell’integrazione.

Nel pomeriggio, invece, coach Gennaro Di Carlo e l’atleta Andrea Zerini prenderanno parte a un evento promozionale presso l’I.T.E. “Luigi Amabile” di Avellino, dedicato alla presentazione del nuovo indirizzo di studi “Web Management dello Sport”.

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti biancoverdi, insieme alla responsabile marketing del club Francesca Theodosiu, incontreranno gli studenti per approfondire le tematiche legate alla gestione della comunicazione sportiva e al digital marketing applicato allo sport business, condividendo esperienze e competenze maturate all’interno di una realtà professionistica.

Un duplice appuntamento all’insegna del confronto e della formazione, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo dello sport management e alle nuove opportunità professionali offerte dal settore digitale.

