Il Cordoglio dei Rappresentanti delle Associazioni M.I.D., Insieme per Avellino e L’Irpinia e M.I.A. per la scomparsa della madre del Prefetto di Avellino Riflesso.

10/02/2026 binews.it ATTUALITA', Avellino città 0

Il Cordoglio dei Rappresentanti delle Associazioni M.I.D., Insieme per Avellino e L’Irpinia e M.I.A. per la scomparsa della madre del Prefetto di Avellino Riflesso.

I rappresentanti delle Associazioni Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito, Insieme per Avellino e l’Irpinia Pasquale Luca Nacca e del Movimento Irpino Antiviolenza Rita Nicastro esprimono il proprio cordoglio e le proprie più sentite condoglianze al Sig. Prefetto della Provincia di Avellino Dr.ssa Rossana Riflesso in questo delicato e doloroso momento, dovuto al grave lutto che ha colpito tutta la sua famiglia per l’improvvisa scomparsa della sua cara mamma.

Le siamo vicini nel suo dolore.