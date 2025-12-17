A GROTTAMINARDA LA CERIMONIA DI CONSEGNA DEL PREMIO PASQUALE STISO

Sarà la Sala consiliare di Grottaminarda “Sandro Pertini” ad ospitare la cerimonia di consegna della terza edizione del Premio “Pasquale Stiso”. L’appuntamento culturale è in programma per sabato 20 dicembre, alle ore 16:30, e vede il patrocino della Provincia di Avellino e dei Comuni di Grottaminarda e di Andretta.

Il premio ideato e coordinato da Carlo Tedeschi, Teresa Stiso e Paolo Speranza, nasce per valorizzare artisti e professionisti che si distinguono nelle loro attività rappresentando l’eccellenza irpina e naturalmente per ricordare la figura di Pasquale Stiso (1923-1968) avvocato, sindaco di Andretta, amministratore provinciale, poeta, autore teatrale, sceneggiatore, profondo conoscitore del territorio irpino, insomma un intellettuale poliedrico; ma anche un benefattore tant’è che la casa paterna oggi è un rifugio per donne vittime di violenza.

Questi i premiati per la terza edizione:

sezione Arte, Paolo Sandulli e Generoso Spagnuolo;

sezione Cinema, Valeria Vaiano e Paolo Spagnuolo;

sezione Letteratura, Sandro Abruzzese e Simona Dolfi;

premio speciale alla Memoria a Pio Russo Krauss, medico napoletano, alpinista e scrittore, molto legato all’Irpinia.

«Come Amministrazione comunale e come comunità siamo onorati di ospitare un premio di tale rilevanza dedicato ad una figura di spicco quale quella di Pasquale Stiso – afferma la Delegata agli Eventi del Comune di Grottaminarda, Marilisa Grillo, – Siamo inoltre felici ed ovviamente orgogliosi che tra i premiati vi siano anche nostri concittadini, intellettuali sempre molto attivi nei nostri contesti e che abbiamo sempre apprezzato».

«La cultura è l’arma più efficace per elevare un individuo e un popolo e contrastare qualsiasi tipologia di involuzione sociale e ambientale – aggiunge il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera – e pertanto l’auspicio per la nostra comunità è di valorizzare le eccellenze che ci rappresentano nel mondo e di far vivere il loro esempio tra i nostri giovani».