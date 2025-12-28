100 DI QUESTI GIORNI. Sirignano. Miriam Biancardi compie 10 anni

Sirignano oggi si colora di sorrisi e palloncini per celebrare un traguardo speciale: Miriam Biancardi compie 10 anni. Un giorno importante per una bambina amata da tutti, che con la sua dolcezza e la sua vivacità riesce a portare allegria ovunque vada.

Dieci anni sono un momento magico, fatto di sogni che prendono forma, di amicizie sincere e di tante prime volte che restano nel cuore. Miriam sta crescendo circondata dall’affetto della sua splendida famiglia, che in questa giornata così significativa ha voluto farle arrivare un messaggio carico d’amore.

Gli auguri più belli giungono dal papà Stefano, dalla mamma Leva Maria Giovanna, dalla sorella Anna Maria, dal fratello Cristian e dai gemellini Gennaro ed Emanuele, che le augurano una vita piena di felicità, salute e successi.

A Miriam vanno anche gli auguri di tutta la comunità di Sirignano, che si unisce alla gioia della famiglia Biancardi per questo compleanno così speciale.