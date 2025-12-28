100 DI QUESTI GIORNI. Avella : Antonio De Sarno compie 52 anni

Avella – Giornata speciale in casa De Sarno, dove oggi si festeggia un traguardo importante: Antonio De Sarno compie 52 anni. Un compleanno che profuma di affetto, gratitudine e condivisione, celebrato circondato dall’amore della sua famiglia.

Antonio, persona stimata e benvoluta ad Avella, è un punto di riferimento per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo: un uomo dai solidi valori, sempre pronto ad aiutare gli altri, con un grande senso della famiglia e del rispetto.

A rendergli omaggio in questo giorno così significativo sono soprattutto la moglie Mariafrancesca De Sarno e i suoi amati figli Rosmery De Sarno, che gli hanno voluto dedicare un messaggio carico di emozione:

“A te che sei il nostro esempio, la nostra forza e il nostro sorriso quotidiano, auguri di cuore. Grazie per tutto l’amore che ci doni ogni giorno. Buon compleanno, papà.”

Un compleanno che diventa così non solo una festa, ma anche un momento per dire grazie a un marito e a un padre presente, capace di trasmettere serenità e valori autentici.

Alla famiglia De Sarno giungano i più sinceri auguri: buon compleanno Antonio, che questo nuovo anno sia ricco di salute, gioia e nuove soddisfazioni!



