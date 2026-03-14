100 DI QUESTI GIORNI. Sirignano, Cristian Biancardi festeggia i suoi 15 anni

SIRIGNANO – Giornata speciale a Sirignano per il giovane Cristian Biancardi, che celebra il traguardo dei 15 anni circondato dall’affetto della sua famiglia.

Per Cristian è un momento importante, festeggiato con gioia insieme alle persone che gli vogliono bene e che hanno voluto dedicargli un pensiero affettuoso in occasione del suo compleanno.

Gli auguri più sinceri arrivano dal papà Stefano, dalla mamma Maria Giovanna Leva, dalle sorelle Anna Maria e Miriam, e dai fratelli gemelli Gennaro ed Emanuele, che gli augurano di vivere questo nuovo anno della sua vita con serenità, felicità e tante soddisfazioni.

Un giorno di festa, tra sorrisi e affetto, per celebrare i 15 anni di Cristian, con l’augurio che il suo cammino sia sempre ricco di sogni, successi e momenti felici.