100 DI QUESTI GIORNI. Sant’Anastasia, compie 53 anni Annamaria Vario

Mercoledì 11 febbraio è un giorno speciale: Annamaria Vario compie 53 anni, circondata dall’affetto di chi le vuole bene e dall’energia unica di Sant’Anastasia, Napoli .

Donna solare, presente e sempre pronta a dare una parola giusta al momento giusto, Annamaria è conosciuta e apprezzata per il suo equilibrio, rispetto e tanta umanità. La sua forza sta nel cuore grande, nel sorriso sincero e nella capacità di unire le persone.

53 anni non sono solo un numero, ma storia, esperienza, emozioni vissute e sogni ancora da realizzare. È l’età della consapevolezza, della bellezza autentica e della serenità che nasce dall’essere sé stessi.

Da Sant’Anastasia partono oggi auguri pieni d’amore, salute, felicità e nuove soddisfazioni.

Che questa giornata sia fatta di abbracci, torta , risate e pensieri belli… e che l’anno che arriva ti regali tutto ciò che meriti.