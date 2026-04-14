Avellino, il M5S concede 24 ore al Pd: rinviato il tavolo del “campo largo”

Ancora un rinvio nel percorso di costruzione del “campo largo” ad Avellino. Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle ha annunciato lo slittamento del tavolo politico previsto per oggi alle ore 18.30, accogliendo la richiesta avanzata dal Partito Democratico di avere ulteriori 24 ore di tempo per individuare una proposta condivisa sul candidato sindaco.

La richiesta, formulata direttamente a Michele Gubitosa dagli esponenti del Pd Igor Taruffi e Piero De Luca, è stata accolta dal Movimento 5 Stelle «per alto senso di responsabilità politica e nel superiore interesse della città».

Non mancano però le perplessità. Nel comunicato, il M5S sottolinea come i tempi abbiano ormai superato «ogni ragionevole scadenza» e come le lentezze registrate nelle ultime settimane abbiano alimentato dubbi sulla reale capacità di arrivare a una sintesi.

Nonostante ciò, i pentastellati hanno deciso di concedere un’ultima possibilità al Partito Democratico, con l’obiettivo di verificare fino in fondo la possibilità di costruire un percorso unitario «serio e credibile».

Il nuovo termine fissato è quello di domani, indicato come scadenza definitiva e non ulteriormente prorogabile. «È necessario offrire alla comunità cittadina una prospettiva politica chiara, autorevole e all’altezza delle attese», si legge nella nota.

Il clima resta dunque incerto, mentre si attende nelle prossime ore una decisione decisiva per il futuro della coalizione e per la definizione degli equilibri politici in vista delle elezioni amministrative.