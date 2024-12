X FACTOR APPRODA A NAPOLI: tutto quello che devi sapere sulla finale!

Si sa da tempo ormai che la finale di uno dei programmi televisivi italiani più famosi sarà a Napoli, più precisamente a Piazza del plebiscito il 5 dicembre.

I biglietti per assistere alla finale sono letteralmente andati a ruba su TicketOne ed era possibile acquistarli a titolo gratuito per un massimo di due biglietti per transazione. ovviamente non manca chi ha cercato di rivendere i biglietti a prezzi assurdi: questo perché è indispensabile averlo per assistere dal vivo alla finale. dicono che sarà impossibile sbirciare il concerto dal momento che sarà tutto recintato.

La città metropolitana di Napoli per l’evento ha prolungato il servizio ANM della Linea 1 fino alle ore 2.00, e fino alle 00.30 la Funicolare centrale.

Fiero Manfredi asserisce “ sarà una grandissima festa della musica”. Un motivo di vanto per la città visto che è la prima volta che la finale sarà trasmessa in esterna. “La scelta di Napoli ci rende orgogliosi”. L’amministrazione con Manfredi ha lanciato un progetto tre anni fa chiamato “ Napoli città della musica” e grazie ad esso si stanno realizzando tutti questi traguardi. (Sarah Massari)