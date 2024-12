Controlli nella stazione di Napoli Centrale: la Polizia di Stato trae in arresto un 20enne.

Nella giornata di ieri, durante le attività di controllo straordinario nell’area della stazione ferroviaria di Napoli Centrale e zone limitrofe, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti un 20enne napoletano con precedenti di polizia.

In particolare, i poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria hanno notato, in un’attività commerciale all’interno della stazione, un soggetto che, dopo aver prelevato molteplici confezioni di schede prepagate virtuali di un noto circuito, si è diretto alle casse per procedere al pagamento delle stesse con una carta di debito.

Gli operatori, dopo aver visto che l’operazione di pagamento era stata negata, hanno controllato il predetto accertando che la carta di debito era intestata ad un’altra persona; ancora, il giovane è stato trovato in possesso di ulteriori 40 carte di debito intestate ad altrettanti soggetti.

Infine, nel corso del medesimo servizio, sono state identificate complessivamente 771 persone, di cui 2 denunciate per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e 183 con precedenti di polizia.