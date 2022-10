“Weekend del sorriso” la nuova iniziativa messa in campo dall’amministrazione Giordano a Monteforte Irpino

Grande attenzione è stata infatti concentrata su questo tema, grazie all’inserimento delle attività sportive di ASD SMILE, dedicate al calcio quale veicolo di inclusione, con particolare riferimento ai bambini con disabilità, con l’intento di portare avanti l’idea che il calcio sia per tutti. Allo stesso modo, l’Associazione “Il fiorellino e la tartaruga”, da sempre impegnata nella diffusione della sensibilizzazione verso il tema dell’autismo, si occuperà di realizzare una “challenge” in cui i bambini autistici, insieme ai compagni di classe, realizzeranno gadget natalizi.

Siamo soddisfatti per questa nuova iniziative messa in campo dalle nostre associazioni e dal gruppo operativo di Infanzia Felice – ha dichiarato il Sindaco Costantino Giordano – le attività sono tantissime e dedicate a giovani e giovanissimi di tutte le fasce di età, sarà un successo, ne sono certo.»

Dello stesso avviso l’Assessore alle Politiche Sociali, Giulia Valentino, tra le principali fautrici dell’iniziativa: «Weekend del Sorriso per i nostri piccoli, che potranno beneficiare di una serie di iniziative complete e stimolanti, ma anche per le famiglie che possono iscrivere i bambini a qualsiasi corso in programma in maniera totalmente gratuita. Una menzione speciale – ha aggiunto Valentino – per le attività inclusive dedicati ai bambini autistici: sport e laboratori che all’insegna dell’inclusione arricchiranno ancor di più la nostra Infanzia Felice.»