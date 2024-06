AVELLINO. Ciampi (M5S): Cordoglio per Aurisicchio figura centrale della sinistra irpina.

“Se ne va Raffaele Aurisicchio, storico dirigente sindacale e parlamentare. Una figura centrale della sinistra irpina, che ha sempre combattuto battaglie d’avanguardia per il nostro territorio, indicando con lungimiranza temi e problematiche che ancora oggi affrontiamo come drammaticamente attuali. Aurisicchio è stato l’interprete di una stagione in cui partiti e movimenti hanno saputo compiutamente rappresentare i bisogni del Mezzogiorno e dell’Irpinia: dallo spopolamento ai pericoli dell’autonomia differenziata. A nome mio e del M5S, esprimo i sentimenti di cordoglio e di vicinanza alla famiglia.”