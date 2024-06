MONTEMILETTO. C.S. “FIESTA- Perché Restare”

Nella splendida cornice della piazza di Montemiletto “PIAZZA IV NOVEMBRE”, nei giorni 22123 giugno 2024, avrà luogo l’evento “FIESTA- Perché Restare” giunto alla seconda edizione. Questo progetto nasce con lo scopo di limitare il vero e proprio esodo che sta colpendo le piccole realtà come la nostra sia per assenza di servizi che per necessità lavorative.

Come Pro Loco Mons Militum A.P.S. abbiamo ideato tale evento per esaltare le tradizioni e la cultura che sono la linfa vitale del nostro bel paese. Non vi era modo migliore che farlo tutti insieme! Pertanto sono molte le associazioni che ci aiutano e supportano nello sviluppare l’evento, sia dal punto di vista organizzativo che da quello esecutivo. Associazioni che faranno sentire la propria voce durante entrambi i giorni tramite tornei, giochi, interventi ed esibizioni. Con dovuta menzione: La Bottega delle Arti, Progetto giovani, Forum delle donne, Forum dei giovani, Nessuno tocchi Eva, Circolo la Teglia, A.S.D. Passion Dance, A.S.D. Tilde Dance e ANPAS.

Vista la necessità di intervenire per interrompere il suddetto esodo, l’evento sarà strutturato secondo un criterio di inclusività per far si che il messaggio arrivi a più persone possibili. Questo avverrà sia con le organizzazioni di tornei e giochi adatti a tutti, sia con la scelta della musica che punta a coinvolgere gran parte del pubblico tramite la variazione di genere. Trovare un punto in comune non è mai stato né semplice ne scontato, ma con l’impegno di tutti puntiamo a raggiungere questo grande obbiettivo.

Oltre alle attività, la musica e gli stand enogastronomici, si svolgerà, come di rito, il convegno che lo scorso anno è stato un momento di confronto e discussione. Durante quest’ultimo coglieremo l’occasione per lanciare un progetto che punterà a sensibilizzare e sviluppare in modo pratico alcuni punti che portano poi allo spostamento dovuto alle necessità lavorative.

Cartellone ricco di eventi per questa due giorni in cui i visitatori saranno immersi nella tradizione montemilettese che si farà conoscere per le pietanze tipiche che saranno co-protagoniste per le due serate e per il pranzo della domenica. Il programma della manifestazione quest’anno prevede l’inizio, sabato 22 giugno alle ore 14:00.