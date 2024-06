Tragedia a Salerno: 28enne trovato morto in strada a Fuorni, ipotesi overdose

Tragedia a Salerno, nel quartiere di Fuorni, dove questa mattina un 28enne è stato trovato morto in strada. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato rinvenuto nei pressi della scuola elementare di Fuorni. L’ipotesi investigativa principale degli agenti della Squadra Mobile di Salerno è che la morte sia stata provocata da un’overdose. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e determinare eventuali responsabilità. Dolore e sconcerto nella zona orientale della città.