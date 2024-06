Tappa questo pomeriggio a Baiano per Sandra Lonardo, candidata alle elezioni europee per “Stati Uniti d’Europa”. Video e Foto

Questo pomeriggio, Baiano accoglierà Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella, che è candidata alle elezioni europee per la lista “Stati Uniti d’Europa”. La sua candidatura è supportata da diversi gruppi politici, in particolare da “Italia Viva” di Matteo Renzi, che ha fortemente voluto Lonardo come candidata. Questa scelta rappresenta una sorta di rivalsa per Lonardo, che ha affrontato numerosi procedimenti giudiziari conclusisi con un nulla di fatto, con accuse rivelatesi infondate. Durante l’incontro, Lonardo ha sottolineato con forza le ingiustizie subite sia da lei che dal marito, le quali hanno portato al naufragio di un movimento politico e ad altre conseguenze per accuse infondate.

Ad accoglierla sarà Enzo Alaia, consigliere regionale di Italia Viva, insieme a tutto il suo gruppo e diversi sindaci del territorio. Tra questi, Enrico Montanaro, sindaco di Baiano, che farà gli onori di casa, il sindaco di Quadrelle Simone Rozza, il sindaco di Avella Vincenzo Biancardi, l’assessore Fulvio Litto del Comune di Mugnano e l’assessore del Comune di Sirignano, Deborah Napolitano.

La signora Mastella ha dichiarato che si impegnerà fortemente per i territori interni e l’agricoltura del Sud, evidenziando la necessità di un maggiore supporto e sviluppo per queste aree spesso trascurate. Tanti i presenti presso il Peoples Caffè, che ha ospitato l’evento, dove Lonardo ha avuto modo di confrontarsi con la comunità locale e ascoltare le loro istanze.

La visita di Sandra Lonardo a Baiano rappresenta un’importante occasione di confronto con la comunità locale, permettendo ai cittadini di conoscere da vicino la candidata e le sue proposte per il futuro dell’Europa. La presenza di figure istituzionali di rilievo sottolinea l’importanza dell’evento e la volontà di creare un dialogo costruttivo sulle tematiche politiche attuali e sulle prospettive di sviluppo del territorio.