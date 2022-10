Cooperativa Sociale Giulia Marigliano, Associazione ALBA e Aurora Società Cooperativa Sociale Brusciano, a lavoro per nuove iniziative

La Cooperativa Sociale Giulia Marigliano in collaborazione con l’ Associazione ALBA e Aurora Società Cooperativa Sociale Brusciano, da vari anni presenti sul territorio hanno sempre realizzato valide ed interessanti iniziative dal campo sociale estivo con manifestazioni ludiche, ricreative e formative rivolte ai minori, adulti e famiglie ad assistenza agli anziani, minori e diversamente abili.

Una gestione oculata, quest’ultima, con campagne e screening sulla salute gratuiti, alternate da giornate in piazza, coinvolgendo grandi e piccini.

Tenendo fede allo spirito che da sempre la contraddistingue nemmeno il tempo di smaltire le fatiche degli impegni della stagione appena trascorsa già si programmano nuove iniziative partendo dall’organizzazione di eventi per Halloween e periodo natalizio.

Per tutti coloro che volessero partecipare o avere ulteriori informazioni possono contattare la cooperativa all’utenza telefonica 3333186532 oppure scrivere a :

cooperativagiulia@libero.it