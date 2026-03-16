Mugnano del Cardinale, apertura straordinaria del cimitero per la Festa del Papà

Il Comune di Mugnano del Cardinale informa la cittadinanza che, in occasione della Festa del Papà del 19 marzo, il Cimitero Comunale resterà eccezionalmente aperto nella mattinata fino alle ore 13:00, nonostante il giovedì sia normalmente giorno di chiusura.

La decisione dell’amministrazione comunale nasce dal desiderio di permettere a molti cittadini di rendere omaggio ai propri cari, in particolare ai padri che non ci sono più. Un gesto semplice ma carico di significato: portare un fiore, fermarsi in silenzio per una preghiera o dedicare un pensiero a chi continua a vivere nel ricordo e nell’affetto della propria famiglia.

La Festa del Papà, celebrata il 19 marzo, rappresenta infatti un momento speciale per riflettere sull’importanza della figura paterna e sui legami familiari. Anche quando una persona amata non è più fisicamente presente, restano vivi i valori trasmessi, i ricordi condivisi e l’amore che continua ad accompagnare le famiglie nel tempo.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a vivere questa giornata con raccoglimento e rispetto, trasformando la visita al cimitero in un momento di memoria, affetto e gratitudine verso chi ha lasciato un segno importante nella propria vita