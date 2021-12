Visciano in festa per Santa Lucia e Sant’Aniello, quest’anno anche a causa della pandemia tutto si celebrerà nella chiesa patronale di San Sebastiano in via Roma dove sono esposti e venerati i santi Lucia e Aniello. Festa un tempo molto sentita ed erano due giorni di grande festa per i viscianese, i quali quasi tutti rinunciavano ad andare a lavorare o ad andare in campagna. Sant’Aniello e Santa Lucia sono invocati per gli occhi e contro i dolori agli arti. Vi era la tradizione che in questi due giorni si prendeva parte alla messa mattutina, verso le 6 affollatissima e le altre. Quest’anno la pandemia ha totalmente cambiato il programma delle messe per cui quelle mattutine sono cancellate mentre quella della 11 è celebrata da Mons. Giovanni Rinaldi, vescovo emerito di Acerra. Ovviamente non vi sarà alcuna processione a causa dell’emergenza Covid 19 come lo scorso anno. Il tutto si terrà in chiesa con l’auspicio che il prossimo anno sia migliore. Nicola Valeri

