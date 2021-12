Montoro (Av): Ecco l’esordio in una squadra di Serie A del centrocampista montorese Alessandro Russo

Giornata storica per Montoro calcistica. Tra poche ore, vale a dire alle ore 21. 00 del 14 Dicembre c. A. allo Stadio Ferraris di Genoa, Alessandro Russo centrocampista della Salernitana Calcio farà il suo esordio in una squadra di Serie A, ovvero il giovane originario di Montoro risulta essere stato inserito nella lista dei 21 convocati di mister Colantuono. Nato ad Avellino il 6 settembre 2003, Alessandro é cresciuto nella Vis Montorese prima di approdare nella stagione 2017/18 nelle giovanili della Salernitana. Successivamente la firma con la Lazio, dove sarà impiegato nel campionato under 17 per il campionato 2020/2021. Ritorna però a Salerno per giocare come regista con la Primavera. Sa adattarsi anche al compito di incontrista. Ora il giorno della sua vita in Serie A nella partita valevole per gli Ottavi di Coppa Italia tra Genoa e Salernitana. In bocca al lupo. Daniele Biondi

