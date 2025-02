Verso il Premio Anfiteatro d’Argento: Pietro Sgambati, scrittore e saggista, romanzi storici e libri che parlano di amore, legalità e giustizia sociale.

Il suo Karma: Non bisogna cancellare il passato perché nel bene e nel male fa parte della nostra Storia. Né dobbiamo condannare sebbene rappresentano triste vicende che hanno oscurato il cammini dell’Umanità. Perdonare e invitare a non ripetere gli stessi errori. Così l’Istruzione DIVENTA: Educazione……………. Fermarsi per riflettere è doveroso. Fatte le dovute meditazioni, andiamo avanti con più fiducia in noi stessi, ben consapevoli che altre montagne ci sono da scalare.

di Saverio Bellofatto

Pietro Sgambati scrittore nasce a Quadrelle (AV) il due settembre 1944. Dopo il diploma lascia il paese nativo ed emigra in Inghilterra: a Londra, il cui soggiorno dura sei anni – 1964 al 1970. Si sposa nel 1968 e risiede nella città londinese per altri due anni insieme alla moglie. Tornato in Italia, con moglie e figlio, assolve agli obblighi di leva militare e si occupa in varie Aziende di piccole e medie dimensioni con la qualifica di funzionario esperto Commercio con l’Estero. Nel 1981 si laurea in costanza di lavoro, in Scienze Politiche, indirizzo Politico – amministrativo, alla “Federico II°” in Napoli. Dopo un lungo intervallo di disoccupazione – periodo tangentopoli – supera il concorso presso la Corte di Appello di Torino e Valle d’Aosta. Dal 1999 al 2001 è Cancelliere presso il Tribunale di Torino e dal 2001 al 2007 presso il Tribunale di Nola (Na). Nel gennaio 2008 con l’arrivo del pensionamento riprende di lena un suo antico amore la scrittura e la letteratura. Scrivere per Pietro Sgambati è soprattutto un Hobby, nobile passatempo. Le sue pubblicazioni, romanzi e saggi, spaziano dalla storia alla politica, ricche di valori e significati e con una particolare attenzione come nel romanzo Angela e Filippo, al territorio e alle sue radici. Scrittore fluente e impegnato nella diffusione dei valori di cultura, legalità e giustizia e per la diffusione dell’amore per la lettura e la diffusione dei libri. Riceve il Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento Cultura & Imprenditoria 2025 “Alla carriera”.