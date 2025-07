Successo travolgente per SUGO Again: migliaia in strada a Pomigliano per il concerto di Finizio

POMIGLIANO D’ARCO, 7 LUGLIO 2025 – Si è conclusa con un successo travolgente la nuova edizione di SUGO Again – Street Food Festival, l’evento che da venerdì 4 a domenica 6 luglio ha trasformato il cuore di Pomigliano d’Arco in un palcoscenico a cielo aperto, tra sapori, spettacoli e una partecipazione senza precedenti. A decretare il trionfo della rassegna è stata soprattutto la marea umana che ha invaso Piazza Giovanni Leone e via Passariello nella serata di domenica, in occasione del concerto di Gigi Finizio, autentico protagonista di un gran finale emozionante e coinvolgente. Migliaia di persone hanno riempito ogni angolo disponibile, confermando la straordinaria forza aggregativa dell’artista e dell’intero evento.

Organizzato nell’ambito del cartellone “Pomigliano d’Estate 2025” promosso dall’Amministrazione comunale, SUGO Again si è riconfermato un appuntamento atteso e amatissimo, capace di valorizzare l’identità urbana e le tradizioni locali con una formula vincente che unisce cibo di strada, musica dal vivo, arte e socialità. Per tre sere consecutive, le principali vie del centro – via Terracciano, via Ercole Cantone e Piazza Leone – si sono animate grazie agli stand enogastronomici aperti fino a tarda notte, due aree ristoro, giochi per bambini, installazioni temporanee e attività per le famiglie.

Ad aprire il festival, venerdì 4 luglio, il raffinato concerto di Marco Zurzolo, evento speciale in anteprima del Pomigliano Jazz Festival; sabato 5 è stata invece la volta dello spettacolo comico di Simone Schettino, che ha portato in piazza il suo umorismo pungente e surreale. Ma è stata la serata conclusiva con Gigi Finizio a segnare il momento clou dell’intera manifestazione: una piazza gremita in ogni ordine di spazio, cori, applausi e commozione per un artista che ha saputo emozionare intere generazioni con la sua musica.

A spiegare la scelta strategica di portare il festival tra le strade del commercio cittadino, e non in uno dei parchi pubblici della città, è l’assessore alle Attività Produttive e al Commercio Marianna Manna: «Abbiamo voluto che SUGO si svolgesse nel cuore vivo della città – tra i negozi, le attività commerciali, le famiglie – proprio perché crediamo in un’idea di comunità che si incontra nelle strade, nei luoghi del quotidiano. Vogliamo rafforzare e rilanciare il commercio di prossimità e creare occasioni reali per sostenere chi ogni giorno tiene viva questa città. La cultura non deve stare ai margini: deve entrare nei quartieri, nei centri urbani, deve contaminare positivamente il tessuto economico e sociale».

Un messaggio che trova piena realizzazione in una manifestazione che, oltre ad aver portato migliaia di persone in città, ha avuto ricadute tangibili su ristorazione, bar, negozi e pubblici esercizi, proprio in concomitanza con l’avvio dei saldi estivi.

SUGO Again ha confermato così l’ambizione di Pomigliano d’Arco di essere una città viva, aperta alla cultura diffusa, dove ogni cittadino può sentirsi parte attiva e protagonista. E a giudicare dalla straordinaria partecipazione di pubblico e dalla qualità degli eventi, l’obiettivo è stato pienamente centrato.