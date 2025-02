Un Carnevale innovativo: la lasagna napoletana sposa il Provolone del Monaco Dop

La lasagna di Carnevale con il Provolone del Monaco Dopè molto più di un semplice piatto: è un viaggio nei sapori dell’arte culinaria napoletana, una celebrazione della convivialità e della tradizione. Ogni morso racconta una storia, ogni strato una gioia condivisa. Prepararla è un invito a scoprire il cuore pulsante di Napoli, avvolto nella sua ricchezza gastronomica e nella sua calorosa accoglienza. Non c’è Carnevale senza la sua lasagna, un piatto che incarna la vera essenza di una festa indimenticabile.

Ingredienti e Preparazione

La base della lasagna di carnevale è costituita da sfoglie di pasta fresca, solitamente all’uovo, che vengono alternate a strati di ragù ricco e saporito, preparato con carne di manzo, salsiccia e un mix aromatico di pomodoro, cipolla e basilico. Ma il vero protagonista di questo piatto è senza dubbio il Provolone del Monaco Dop.

Questo formaggio, tipico della zona dei Monti Lattari, viene utilizzato in scaglie mescolato al ragù e come topping finale, grattugiato sulla crosta croccante prima di infornare. La sua notevole sapidità e il suo aroma intenso si fondono perfettamente con i sapori della carne, creando un equilibrio straordinario che rende la lasagna irresistibile.

La Cottura nel Forno a Legna

Per godersi fino in fondo la magia della lasagna di Carnevale, c’è chi sceglie il forno a legna, che imprime un sapore unico al piatto. La cottura avviene a temperature elevate, permettendo alla superficie di diventare dorata e croccante, mentre all’interno la pasta si amalgama perfettamente al ragù e al formaggio. L’aroma che si sprigiona durante la cottura attira tutti in cucina, creando un’atmosfera festosa e conviviale, tipica delle celebrazioni carnevalesche.

Un Piatto di Tradizione e Festeggiamenti

Durante il Carnevale, la lasagna non è solo un alimento, ma un simbolo di unione e tradizione. Ogni famiglia napoletana ha la sua ricetta, tramandata di generazione in generazione, e ogni anno, i festeggiamenti si arricchiscono di nuovi ricordi e sapori. Servita a tavola durante i pranzi festivi, la lasagna di carnevale diventa il centro di un banchetto colorato, accompagnata da vini locali e numerose chiacchiere tra parenti e amici.

Un modello da esportare in Germania con il progetto Lost

La lasagna napoletana con il Provolone del Monaco dop è fra i piatti che saranno presentati a fine mese in Germania nell’ambito delle degustazioni organizzate per promuovere il progetto Lost.

Le attività si apriranno a Berlino, dal 14 al 23 febbraio, con le Restaurant Week: degustazioni gratuite e corner dedicati presso alcuni dei più noti ristoranti berlinesi, come Enoteca l’Angolino, Bocca di Bacco e ‘A Muntagnola, oltre a tasting days nei principali negozi specializzati della capitale.

Il 24 febbraio, il progetto si sposterà a Monaco di Baviera, crocevia strategico per i mercati di Austria, Svizzera e Italia.LoST EU è un progetto sostenuto dall’Unione Europea dal Programma Reg 1144/2014 per la promozione dei regimi di qualità.