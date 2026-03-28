Un aperitivo didattico al G. Galilei di Nola

Prosegue l’iniziativa dell’Istituto paritario G. Galilei di Nola, volta all’apertura al territorio, fortemente voluta dai docenti di indirizzo, dal coordinamento didattico e dall’intera comunità scolastica.

Il 27 marzo “la sala” si è aperta a un aperitivo didattico, apprezzato anche da alcuni ospiti istituzionali, tra cui il Comandante della Polizia Municipale di Nola, Claudio Russo, alcuni componenti del corpo di polizia e la consigliera comunale di maggioranza Santa Napolitano.

Gli ospiti hanno potuto degustare un aperitivo analcolico a base di frutta e una selezione di piatti freddi serviti al self service, tutti preparati dagli alunni. Oltre agli studenti impegnati nella realizzazione delle portate, è da sottolineare l’impeccabile prestazione degli allievi degli indirizzi “Sala e Vendita” e “Accoglienza Turistica”.

Fondamentale la supervisione e la guida dei docenti, così come il clima di familiarità che si è creato durante l’evento, grazie anche alla presenza del coordinatore didattico Vincenzo Serpico, del suo collaboratore Antonio Manzi e del responsabile di plesso, dott. Gennaro Giugliano.

L’iniziativa si è conclusa con gli auguri di una serena Pasqua e con l’auspicio di poter ripetere l’esperienza già nel mese di aprile, immortalata dalle foto a corredo dell’articolo.