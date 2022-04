U.S. Avellino. Un pomeriggio dai biancoverdi insuper...abili.

L’Us Avellino 1912 con una delegazione composta da Pasquale Pane e Luigi Silvestri ha fatto visita alla sede degli Insuper…abili, storico gruppo di tifosi con sede nel comune di Atripalda. Un pomeriggio in compagnia dei supporter irpini che da sempre seguono le sorti del club biancoverde sugli spalti del Partenio Lombardi di Avellino.

Per l’occasione, la società, ha regalato un uovo di Pasqua a tutti i tifosi e alla presidente Emilia De Blasi.

Presenti anche il direttore sportivo dell’Us Avellino, Enzo De Vito, e l’amministratore unico della Idc, Giovanni D’Agostino che commenta: “Ringrazio la presidente De Blasi per l’invito. Sono felicissimo di esser stato ospite degli Insuper…abili. Dopo due anni finalmente ho potuto far visita a tutti coloro che fanno parte di questo storico club. Toccare con mano queste realtà per noi e per i giocatori è importantissimo perché dobbiamo sentirci parte integrante del tessuto sociale. È fondamentale per i calciatori vivere queste esperienze che fanno capire quanto entusiasmo c’è intorno a questo club il quale rappresenta un’intera comunità. La pandemia ci ha allontanato dal vivere le quotidianità, privandoci di queste manifestazioni che per noi sono ossigeno puro.. Conoscere tutti questi ragazzi che vivono con passione le sorti della nostra squadra mi ha commosso, soprattutto per gli abbracci che abbiamo ricevuto. Il calcio ha un valore sociale importantissimo come momento aggregativo e noi dobbiamo far di tutto per consentire a tutti di poterlo vivere allo stesso modo. Siamo da sempre al fianco degli Insuper…abili e cercheremo di andare più spesso a trovarli.“















