BENEVENTO. AVVIO DEL PROGETTO “Ora che ho perso la vista ci vedo di più…”

Ha preso il via, in data odierna, il Progetto “Ora che ho perso la vista ci vedo di più”. La Projenia Società Cooperativa Sociale e la Sannioirpinia Lab APS – in qualità di partner, insieme ad U.N.I.V.O.C. Benevento e al Conservatorio Statale Nicola Sala di Benevento – sono orgogliosi ed emozionati per il lancio un’iniziativa tanto fondamentale quanto emozionante ed innovativa.

Le attività in programma sono numerosissime e tutte dedicate all’inclusione sociale, lavorativa, formativa e culturale di non vedenti e ipovedenti, anche attraverso l’offerta di servizi per le famiglie, i giovani, i minori e per la società nel suo complesso, al fine di abbattere le barriere del pregiudizio e rafforzare l’offerta locale dei servizi e delle opportunità per i disabili della vista.

Un obiettivo tanto ambizioso sarà raggiungibile attraverso la messa in pratica di interventi innovativi che spaziano dalle politiche attive del lavoro alle attività di formazione post-scolastica, nonché con l’attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità e corsi di mobilità e riabilitazione.

Di forte impatto saranno anche le iniziative artistico-culturali da realizzare con il contributo del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, i cui musicisti accompagneranno le “Cene al buio”, gli incontri “Leggere con fantasia”, il concerto “La forza della musica” e gli itinerari culturali narrati.

Infine, grazie al prezioso contributo della presidente di U.N.I.V.O.C Benevento Clelia De Falco, è stata prevista l’istituzione di una Cabina di Registrazione per i donatori di voce volontari, che contribuiranno ad arricchire la biblioteca di audio libri dell’Associazione.

Grazie alla fiducia dimostrata dalla Direzione Generale per le politiche sociali e socio sanitarie della Regione Campania, il Progetto è stato ammesso a finanziamento a gennaio 2022 ed è ora pronto a partire, generando sul territorio regionale un forte impatto in termini di inclusione sociale e sensibilizzazione in tema di disabilità visiva.

